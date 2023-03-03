Ніколи не пізно навчатися: 5 причин почати вивчати щось нове просто зараз

Змінювати роботу чи опановувати щось нове завжди лячно, а особливо під час війни, коли невідомо, що буде далі. Проте експерти переконані, що криза – це час для розвитку. Тому нижче перераховані кілька причин, чому варто почати вчити щось нове просто зараз.

Ніколи не пізно вчитися чомусь новому, навіть якщо з нуля. Крім того, неможливо розвиватися професійно без набуття нових навичок в інших галузях.

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Чому навчатися під час війни – хороша ідея

Навчання допомагає долати стрес, відновлювати працездатність та конкурентоспроможність.

Дозволяє опанувати критично важливі навички (як-от надавати першу медичну допомогу), завдяки яким можна давати раду самому собі, а також допомагати іншим.

Підвищує інтелектуальний потенціал людини, яка навчається, а отже – і країни загалом.

Допомагає залишатися затребуваним професіоналом, адже світ не стоїть на місці, хоча "в Україні час ніби зупинився".

Має конкретний результат – курс чи програма навчання обмежені в часі, мають кінцеву точку та результат, який важливо бачити.

Допомагає тримати в тонусі когнітивну функцію мозку й опосередковано розвивати навичку критичного мислення.

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Це допомагає стати кращим у своїй галузі

Лауреатами Нобелівської премії частіше стають науковці, які виступали акторами, танцюристами чи виконавцями в іншому жанрі. Адже нові заняття дають їм змогу знову мислити без упереджень, а це в свою чергу стимулює їх вийти за рамки. А ще вони просто можуть повеселитися.

І чим більше в нас бажання бути початківцями у чомусь, тим краще. Деякі експерти вважають, що людині потрібно навчитися вчитися, навчитися відучуватися і навчитися переучуватися.

Отож, навчання нового може допомогти підвищити рівень компетентності у певній галузі, що може привести до більш високооплачуваних робіт та більш успішної кар'єри.

Ви "прокачуєте" власний мозок

Вчені вже неодноразово доводили, що засвоєння чогось нового й складного йде на користь нашому мозку. А опанування кількох навичок одночасно може посилити цей ефект і принести ще більше користі. Загалом навчання нового дозволяє розвивати навички та здібності, що можуть бути корисними для особистого та професійного життя.



Навчання допоможе вам стати кращими / Фото Unsplash

Експерти впевнені, що навчання нового може стимулювати мозок та допомогти уникнути втрати когнітивних функцій, таких як пам'ять, увага та рішення.

Крім того, це не обмежується самою навичкою. Наприклад, діти, які відвідували уроки плавання, краще виконують й інші тести на фізичну підготовку, ніж діти, які не вчилися плавати.

Це дає нові знайомства та подовжує життя

У своєму прагненні навчитися нового ви майже завжди знайомитеся з новими людьми, причому з кимось із них ви можете стати добрими друзями, адже "зростаєте" разом і не боїтесь видатись одне одному дурними.

У психології це називається "відкритість досвіду", і це безпосередньо впливає на тривалість нашого життя. За теорією психологів, вона вимагає від нас когнітивної та поведінкової гнучкості, яка допомагає протистояти багатьом викликам старшого віку. Крім того, навчання нового може бути цікавим та приємним досвідом, який допоможе збагатити життя.

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Ви "заряджаєтесь" для роботи

Вигоріти можна навіть від улюбленої роботи. Адже іноді, захопившись робочими справами, можна помітити втому. Тут допоможе «підзарядка» – у нашому випадку хобі чи нове навчання.

Кілька нових хобі зроблять ваше життя більш наповненим, а вільний час — більш усвідомленим і змістовним. До того ж, нові види діяльності підсилюють інтерес до життя і гарантують "блиск в очах", коли відкриваєте для себе щось цікаве.

Це розширює ваш горизонт знань

Розумітися та цікавитися багатьма темами – важливо не лише для особистісного розвитку, але й для професійного теж. Навчання допомагає набути нових знань, а це розширює розуміння того, що оточує нас.

Крім того, опанування нових навичок може допомогти розширити горизонти в певних галузях, щоб виконувати нові завдання і проєкти. А ще навчання чомусь новому допомагає підвищити самооцінку, засновану на досягненнях.