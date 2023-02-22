2023 рік не буде простим для українців, проте важливо побачити для себе перспективи, наприклад, почати опановувати нову професії. Нижче ми розкажемо, які з них будуть популярні цього року.
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Які професії будуть перспективними у 2023 році
Традиційно на ринку праці буде попит на представників робітничих професій, інженерів. Крім цього, очевидно, в Україні потребуватимуть військових та лікарів.
Завдяки стабільності ІТ-індустрії привабливими для українців будуть ІТ та digital професії. Серед технічних професій популярними, найімовірніше, знову будуть:
- Data Analyst
- Cloud Architect
- Cybersecurity Analyst
- DevOps Engineer
- Site Reliability Engineer (SRE)
- Back-End Developer
- Machine Learning Engineer (MLE)
Серед нетехнічних ІТ-спеціальностей можна прогнозувати попит на таких фахівців:
- Product Manager;
- Project Manager;
- Business Analyst;
- фахівців у сфері маркетингу (digital маркетологи, таргетологи, PPC-фахівці (контекстна реклама);
- Community Manager;
- PR/Brand/Communications Manager.
І не бійтеся пробувати щось нове та вчитися. Згідно з опитуванням, 86% компаній в Україні готові наймати junior-фахівців та світчерів, тож цей варіант у 2023 році теж перспективний.
Які знання будуть актуальними у 2023? Експерти пояснюють, що вже зараз для більшості професій потрібні цифрові навички. І йдеться не лише про цифрову грамотність, яка давно стала базовою необхідністю. Для того, щоб «привабити» працедавця, необхідно володіти ширшим цифровим функціоналом.
Тож, затребуваними будуть наступні вміння:
- Комунікація на основі даних та сторітелінг
- UI/UX дизайн (різні спеціалістів повинні зрозуміти потреби користувача та створити зрозумілий дизайн)
- Робота з інструментами на базі штучного інтелекту
Додамо, що штучний інтелект (ШІ) зараз використовується у найрізноманітніших сферах: копірайтери за допомогою ШІ пишуть тексти, дизайнери генерують зображення, фахівці з кібербезпеки використовують ШІ для аналізу трафіку.
Основні тренди на ринку праці у 2023
Зростатиме конкуренція
Дисбаланс між попитом та пропозицією призводить до зростання конкуренції на ринку праці. Станом на початок 2023 року у Державній службі зайнятості було зареєстровано 21 тисячі вакансій, а це на 48% менше, ніж на початку минулого року.
Зараз на одне вільне робоче місце претендує в середньому 9 спеціалістів. Найбільший розрив між попитом і пропозиціями у сфері сільського господарства (40 людей на 1 вакансію). Також висока конкуренція на ринку праці серед технічних фахівців (21 людина на вакансію), працівників сфери торгівлі та послуг (17 людей), керівників (17 людей).
ІТ-індустрія продовжить розвиватися
IT наразі є єдиною галуззю в Україні, яка продовжує зростати. За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила 7,34 мільярдів доларів надходжень до нашої економіки, а обсяг експорту ІТ-послуг збільшився на 400 мільйонів доларів. Кількість вакансій для ІТ-фахівців вже перевищує кількість пропозицій роботи для представників інших сфер.
Кількість пропозицій у деяких сферах буде зменшуватися
Натомість галузі, які найбільше постраждали через пандемію, а потім через війну, ймовірно продовжать стагнацію. Йдеться про сфери туризму, обслуговування, готельно-ресторанний бізнес. Кількість пропозицій роботи в цих сферах буде зменшуватися.