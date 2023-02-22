2023 год не будет простым для украинцев, однако важно увидеть перспективы, например, начать овладевать новой профессией. Ниже мы расскажем, какие из них будут популярны в этом году.

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Какие профессии будут перспективны в 2023 году

Обычно на рынке труда будет спрос на представителей рабочих профессий, инженеров. Кроме этого, очевидно, Украина будет нуждаться в военных и врачах.

Благодаря стабильности ИТ-индустрии, привлекательными для украинцев будут ИТ и digital профессии. Среди технических профессий популярными, вероятнее всего, снова будут:

Data Analyst

Cloud Architect

Cybersecurity Analyst

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer (SRE)

Back-End Developer

Machine Learning Engineer (MLE)

Среди нетехнических ИТ-специальностей можно прогнозировать спрос на таких специалистов:

Product Manager;

Project Manager;

Business Analyst;

специалистов в сфере маркетинга (digital маркетологи, таргетологи, PPC-специалисты (контекстная реклама));

Community Manager;

PR/Brand/Communications Manager.

И не бойтесь пробовать что-нибудь новое и учиться. Согласно опросу, 86% компаний в Украине готовы нанимать junior-специалистов и свитчеров, поэтому этот вариант в 2023 году тоже перспективен.

Какие знания будут актуальны в 2023? Эксперты объясняют, что уже сейчас большинству профессий нужны цифровые навыки. И речь не только о цифровой грамотности, которая давно стала базовой необходимостью. Для того чтобы «привлечь» работодателя, необходимо обладать более широким цифровым функционалом.

Следовательно, востребованными будут следующие умения:

Коммуникация на основе данных и сторителлинг

UI/UX дизайн (разные специалисты должны понять потребности пользователя и создать понятный дизайн)

Работа с инструментами на основе искусственного интеллекта

Добавим, что искусственный интеллект (ИИ) сейчас используется в самых разных сферах: копирайтеры с помощью ИИ пишут тексты, дизайнеры генерируют изображение, специалисты по кибербезопасности используют ИИ для анализа трафика.

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Основные тренды на рынке труда в 2023 году

Будет расти конкуренция

Дисбаланс между спросом и предложением приводит к росту конкуренции на рынке труда. По состоянию на начало 2023 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 21 тысяч вакансий, а это на 48% меньше, чем в начале прошлого года.

Сейчас на свободное рабочее место претендует в среднем 9 специалистов. Наибольший разрыв между спросом и предложениями в области сельского хозяйства (40 человек на 1 вакансию). Также высока конкуренция на рынке труда среди технических специалистов (21 человек на вакансию), работников сферы торговли и услуг (17 человек), руководителей (17 человек).

ИТ-индустрия продолжит развиваться

IT является единственной отраслью в Украине, которая продолжает расти. По результатам 2022 года ИТ-индустрия обеспечила 7,34 миллиарда долларов поступлений в нашу экономику, а объем экспорта ИТ-услуг увеличился на 400 миллионов долларов. Количество вакансий для ИТ-специалистов уже превышает количество предложений для представителей других сфер.

Количество предложений в некоторых областях будет уменьшаться

Зато отрасли, наиболее пострадавшие из-за пандемии, а затем из-за войны, вероятно продолжат стагнацию. Речь идет о сфере туризма, обслуживания, гостинично-ресторанный бизнес. Количество предложений работы в этих областях будет уменьшаться.