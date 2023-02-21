Согласно рейтингу Webometrics, по оценкам экспертов, первое место в Украине занимает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Отметим, что в прошлом году этот рейтинг был несколько иным.

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Какие украинские вузы вошли в топ-10

Более 300 украинских вузов попали в этот рейтинг. В то же время в первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" Киевский национальный университет Тараса Шевченко Сумский государственный университет Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины Национальный авиационный университет Харьковский национальный университет радиоэлектроники Национальный технический университет Украины "Харьковский политехнический институт" Львовский национальный университет Ивана Франко Национальный университет "Львовская политехника" Тернопольский Национальный Медицинский Университет

Как составляют рейтинг вузов

Отметим, что результаты исследования публикуют дважды в течение года – в январе и июле. Всего оценивали более 31 тысячи университетов мира, среди которых 306 — из Украины.

По каким критериям оценивают университеты:

Видимость – количество внешних источников, содержащих обратные ссылки на веб-страницы учреждения (50 процентов).

Прозрачность – количество цитат главных ученых вузов по Google Scholar Citations (1%).

Качество – количество статей исследователей учреждения за пятилетний период, входящих в наиболее цитируемые по расчетам Scimago (40 процентов).

Помимо общего рейтинга на сайте инициативы Webometrics размещены рейтинги университетов разных стран мира.