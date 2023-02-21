Згідно з рейтингом Webometrics, за оцінками експертів перше місце в Україні посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Зазначимо, що минулого року цей рейтинг був дещо іншим.
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Які українські виші увійшли в топ-10
Понад 300 українських вишів потрапили до цього рейтингу. Водночас до першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
- Київський національний університет Тараса Шевченка
- Сумський державний університет
- Національний Університет біоресурсів і природокористування України
- Національний авіаційний університет
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Національний технічний університет України "Харківський політехнічний інститут"
- Львівський національний університет Івана Франка
- Національний університет "Львівська політехніка"
- Тернопiльський Національний Медичний Університет
Як складають рейтинг вишів
Зазначимо, що результати цього дослідження публікують двічі протягом року – у січні та липні. Загалом оцінювали більш ніж 31 тисячі університетів світу, серед яких 306 — з України.
За якими критеріями оцінюють університети:
- Видимість – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на вебсторінки установи (50 відсотків).
- Прозорість – кількість цитат головних науковців вишів за Google Scholar Citations (1- відсотків).
- Якість – кількість статей дослідників установи за п’ятирічний період, які входять до найбільш цитованих за розрахунками Scimago (40 відсотків).
Крім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщені рейтинги університетів різних країн світу.