Згідно з рейтингом Webometrics, за оцінками експертів перше місце в Україні посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Зазначимо, що минулого року цей рейтинг був дещо іншим.

До теми Чи визнають польські виші результати українського ЗНО

Які українські виші увійшли в топ-10

Понад 300 українських вишів потрапили до цього рейтингу. Водночас до першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Київський національний університет Тараса Шевченка Сумський державний університет Національний Університет біоресурсів і природокористування України Національний авіаційний університет Харківський національний університет радіоелектроніки Національний технічний університет України "Харківський політехнічний інститут" Львівський національний університет Івана Франка Національний університет "Львівська політехніка" Тернопiльський Національний Медичний Університет

Як складають рейтинг вишів

Зазначимо, що результати цього дослідження публікують двічі протягом року – у січні та липні. Загалом оцінювали більш ніж 31 тисячі університетів світу, серед яких 306 — з України.

За якими критеріями оцінюють університети:

Видимість – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на вебсторінки установи (50 відсотків).

Прозорість – кількість цитат головних науковців вишів за Google Scholar Citations (1- відсотків).

Якість – кількість статей дослідників установи за п’ятирічний період, які входять до найбільш цитованих за розрахунками Scimago (40 відсотків).

Крім загального рейтингу, на сайті ініціативи Webometrics розміщені рейтинги університетів різних країн світу.