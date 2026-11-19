Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат роботи. Так виш працюватиме до кінця лютого 2027 року.

Причина – безпекова ситуація і можливі перебої в електро- й теплопостачанні взимку. Про це повідомили в університеті.

Як вчитимуться студенти КНУ?

Відповідні зміни до графіка навчального процесу на 2026/2027 навчальний рік вже погодили.

З 25 січня до 27 лютого 2027 року включно навчальні заняття за всіма освітніми програмами плануватимуть і проводитимуть із використанням інформаційно-комунікаційних технологій,

– зауважили у ЗВО.

І додали, що такий формат дасть змогу студентам і викладачам продовжувати навчання навіть у складних умовах взимку.

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Як відбуватиметься сесія у виші?