Навчання у КНУ імені Шевченка / фото Валентини Поліщук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат роботи. Так виш працюватиме до кінця лютого 2027 року.
Причина – безпекова ситуація і можливі перебої в електро- й теплопостачанні взимку. Про це повідомили в університеті.
Як вчитимуться студенти КНУ?
Відповідні зміни до графіка навчального процесу на 2026/2027 навчальний рік вже погодили.
З 25 січня до 27 лютого 2027 року включно навчальні заняття за всіма освітніми програмами плануватимуть і проводитимуть із використанням інформаційно-комунікаційних технологій
І додали, що такий формат дасть змогу студентам і викладачам продовжувати навчання навіть у складних умовах взимку.
Як відбуватиметься сесія у виші?
- Раніше у виші інформували, що зимова екзаменаційна сесія у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбуватиметься дистанційно. У такому форматі перевірятимуть знання студентів усіх курсів та форм навчання.
- Семестровий контроль відбуватиметься з 23 листопада до 15 грудня 2026 року.
- Онлайн проводитимуть і заліки, й іспити, і захисти курсових робіт та проєктів. Таке рішення ухвалили з урахуванням умов воєнного стану та задля безпеки й об'єктивності оцінювання.
- Графіки іспитів затверджуватимуть до початку сесії.
- Обов'язковою складовою кожного іспиту буде усна частина – співбесіда (за програмою навчальної дисципліни).
- У КНУ розповіли, що письмові завдання можна буде виконувати від руки або в електронній формі.
- Для студентів і викладачів, які не матимуть належних умов або технічних засобів для участі в іспитах, КНУ забезпечить можливість складати та приймати їх офлайн у приміщеннях навчальних корпусів.
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