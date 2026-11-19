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Причина – ситуация с безопасностью и возможные перебои в электро- и теплоснабжении зимой. Об этом сообщили в университете.

Как будут учиться студенты КНУ?

Соответствующие изменения в графике учебного процесса на 2026/2027 учебный год уже согласованы.

С 25 января по 27 февраля 2027 года включительно учебные занятия по всем образовательным программам будут планироваться и проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий– отметили в вузе.

И добавили, что такой формат позволит студентам и преподавателям продолжать обучение даже в сложных условиях зимой.

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Как будет проходить сессия в вузе?