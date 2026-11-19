Обучение в Киевском национальном университете имени Шевченко / фото Валентины Полищук
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переходит на дистанционный формат работы. В таком режиме вуз будет работать до конца февраля 2027 года.
Причина – ситуация с безопасностью и возможные перебои в электро- и теплоснабжении зимой. Об этом сообщили в университете.
Как будут учиться студенты КНУ?
Соответствующие изменения в графике учебного процесса на 2026/2027 учебный год уже согласованы.
С 25 января по 27 февраля 2027 года включительно учебные занятия по всем образовательным программам будут планироваться и проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий
И добавили, что такой формат позволит студентам и преподавателям продолжать обучение даже в сложных условиях зимой.
Как будет проходить сессия в вузе?
- Ранее в вузе сообщили, что зимняя экзаменационная сессия в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет проходить дистанционно. В таком формате будут проверять знания студентов всех курсов и форм обучения.
- Семестровый контроль будет проходить с 23 ноября по 15 декабря 2026 года.
- Онлайн будут проводиться и зачеты, и экзамены, и защиты курсовых работ и проектов. Такое решение было принято с учетом условий военного положения, а также в целях обеспечения безопасности и объективности оценки.
- Графики экзаменов будут утверждаться до начала сессии.
- Обязательной составляющей каждого экзамена будет устная часть – собеседование (по программе учебной дисциплины).
- В КНУ сообщили, что письменные задания можно будет выполнять от руки или в электронной форме.
- Для студентов и преподавателей, у которых не будет надлежащих условий или технических средств для участия в экзаменах, КНУ обеспечит возможность сдавать и принимать их офлайн в помещениях учебных корпусов.
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