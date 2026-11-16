"Місць більше, ніж дітей": чи спостерігають у Києві значний відтік зі шкіл та дитсадків

Напередодні зими у Києві не спостерігають значного відтоку учнів зі шкіл. Натомість очевидним є зменшення кількості дітей у дитсадках.

І це вже тенденція. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів заступник голови Київської міської адміністрації Валентин Мондриївський.

Чи зменшується кількість дітей у столиці?

Посадовець зазначив: якщо глобально дивитися й порівнювати з 2022 роком, то у садках лишилося на 45% менше дітей. На це впливають, зокрема, падіння народжуваності та міграція.

У школах кількість дітей теж зменшується, але не так стрімко. Це теж питання часу. Наприклад, до першого класу цього року пішло дітей менше, ніж попереднього,

– додав Мондриївський.

За його словами, ця різниця ще не дуже велика, але наступного року вона стане більшою.

За п’ять років війни уже маємо проблеми з наповненням перших класів, коли місць у школах більше, ніж дітей. Держава теж це має бачити – діти є маркером глибших процесів,

– заявив заступник голови КМДА.

Він при цьому додав, що заклади освіти столиці, попри наявні труднощі, можуть забезпечувати освітній процес.

Вона (ситуація, – ред.) некомфортна, незручна, часто неочікувана, тому що ти не можеш спланувати нормально тиждень, бо не можеш передбачити плани та дії ворога, але ситуація робоча і під контролем,

– переконаний Мондриївський.

Чи готові школи до зими?