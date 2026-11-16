"Місць більше, ніж дітей": чи спостерігають у Києві значний відтік зі шкіл та дитсадків
Напередодні зими у Києві не спостерігають значного відтоку учнів зі шкіл. Натомість очевидним є зменшення кількості дітей у дитсадках.
І це вже тенденція. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів заступник голови Київської міської адміністрації Валентин Мондриївський.
Чи зменшується кількість дітей у столиці?
Посадовець зазначив: якщо глобально дивитися й порівнювати з 2022 роком, то у садках лишилося на 45% менше дітей. На це впливають, зокрема, падіння народжуваності та міграція.
У школах кількість дітей теж зменшується, але не так стрімко. Це теж питання часу. Наприклад, до першого класу цього року пішло дітей менше, ніж попереднього,
– додав Мондриївський.
За його словами, ця різниця ще не дуже велика, але наступного року вона стане більшою.
За п’ять років війни уже маємо проблеми з наповненням перших класів, коли місць у школах більше, ніж дітей. Держава теж це має бачити – діти є маркером глибших процесів,
– заявив заступник голови КМДА.
Він при цьому додав, що заклади освіти столиці, попри наявні труднощі, можуть забезпечувати освітній процес.
Вона (ситуація, – ред.) некомфортна, незручна, часто неочікувана, тому що ти не можеш спланувати нормально тиждень, бо не можеш передбачити плани та дії ворога, але ситуація робоча і під контролем,
– переконаний Мондриївський.
Чи готові школи до зими?
В Україні перевірили готовність шкіл до можливих викликів узимку. Зокрема, спроможність автономно працювати під час тривалих відключень електроенергії – понад 8 годин.
10 887 шкіл (понад 90% закладів загальної середньої освіти) готові.
Рівень готовності шкіл відрізняється залежно від регіону. За даними МОН України, найвищі показники готовності — у прифронтових областях. Зокрема, у Харківській області він становить 99,3%, у Запорізькій — 91,3%.
Найскладніша ситуація — у Києві, де показник повної готовності, за даними закладів освіти, становить близько 2%. Переважна готовність зафіксована у 23% шкіл міста Києва.