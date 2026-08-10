У Києві пропонують перевести учнів на дистанційне навчання

Жителі української столиці пропонують перевести навчання у школах міста на дистанційний формат. Вони створили відповідну петицію.

Петицію №14436 оприлюднили на сайті КМДА. Її авторка Вікторія Войтюк зазначає, що через постійні обстріли діти перебувають у стані стресу, а очне навчання в таких умовах є небезпечним.

Що прописали у петиції

Войтюк зауважила, що під час балістичних атак не завжди є достатньо часу, щоб безпечно добратися до укриття. А через регулярні нічні обстріли діти часто проводять в укриттях значну частину ночі. Це впливає на їхнє самопочуття та здатність навчатися.

В таких умовах, коли нічні обстріли декілька разів на тиждень, неможливо повноцінно ходити до школи, тому що вони навіть виспатись нормально не можуть, оскільки змушенні майже цілу ніч сидіти в укритті,

– вказано у тексті петиції.

Авторка петиції також нагадала, що під час пандемії та на початку повномасштабної війни українські школи вже працювали дистанційно.

Цікаво МОН оновило державні стандарти для шкіл, гімназій і ліцеїв.

Петицію зареєстрували 5 серпня 2026 року. Для того, щоб її розглянула Київська міська влада, вона має набрати 6 тисяч підписів протягом 60 днів.