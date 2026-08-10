Петиция №14436 была опубликована на сайте КГГА. Ее автор Виктория Войтюк отмечает, что из-за постоянных обстрелов дети находятся в состоянии стресса, а очное обучение в таких условиях является опасным.

Что указано в петиции

Войтюк отметила, что во время атак не всегда хватает времени, чтобы безопасно добраться до укрытия. А из-за регулярных ночных атак дети часто проводят в укрытиях значительную часть ночи. Это сказывается на их самочувствии и способности учиться.

В таких условиях, когда ночные обстрелы происходят несколько раз в неделю, невозможно полноценно ходить в школу, потому что дети даже нормально выспаться не могут, поскольку вынуждены почти всю ночь сидеть в укрытии,

– говорится в тексте петиции.

Автор петиции также напомнила, что во время пандемии и в начале полномасштабной войны украинские школы уже работали в дистанционном режиме.

Интересно, что МОН обновило государственные стандарты для школ, гимназий и лицеев.

Петиция была зарегистрирована 5 августа 2026 года. Для того чтобы ее рассмотрели киевские городские власти, она должна набрать 6 тысяч подписей в течение 60 дней.