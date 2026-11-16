Безпекова ситуація вносить корективи: скільки шкіл у Києві працюють дистанційно

Зараз у Києві повністю дистанційно працюють чотири школи. У них або немає укриттів, або ці заклади освіти ще ремонтують.

Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів заступник голови Київської міської адміністрації Валентин Мондриївський.

Як працюють школи у Києві?

Посадовець уточнив, що на початку навчального року 11 шкіл у столиці розпочали роботу у дистанційному форматі через безпекову ситуацію та наслідки російських обстрілів. При цьому у деяких закладах освіти вдалося організувати очне навчання завдяки освітній міграції. Тобто використовують наявні вільні приміщення та місця в укритті в інших закладах освіти. До прикладу, у Голосіївському районі 110-та школа вчиться у 319-й.

Тобто зменшення кількості шкіл на дистанційному навчанні – це результат організаційних рішень, які дозволили дітям повернутися до очного навчання. Зокрема через переоблаштування укриттів,

– повідомив Мондриївський.

Але цифра ця, за його словами, змінна: за ніч обстрілів до п’яти закладів можуть випадати в дистанційний режим на три-п’ять днів, поки не усунуть критичні ушкодження й не спланують формат роботи надалі.

Як організували навчання на період відновлення шкіл після обстрілів?

Заступник голови КМДА розповів, що у столиці застосовують, зокрема, вищезгаданий метод освітньої міграції. Учні навчаються на період відновлення пошкоджених шкіл в іншому закладі освіти зі своїми педагогами.

Так, за словами посадовця, у Дарницькому районі учнів пошкодженої школи №10 тимчасово перевели до дитячого садка №85, а учні школи №160 навчаються у школах №127 та №289.

Не завжди потрібно переміщувати весь заклад. Якщо частина будівлі залишається безпечною та придатною для навчання, там можуть продовжувати освітній процес окремі класи,

– зазначив Мондриївський.

Наприклад, початкова школа може залишитися у своєму приміщенні, а от старші учні навчатимуться в іншому закладі, додав він. Варіантів насправді чимало.