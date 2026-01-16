Дистанційка, очне навчання чи канікули: які рішення для учнів і студентів ухвалили у регіонах

Через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти. Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.

Громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.

