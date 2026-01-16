16 січня, 15:18
Дистанційка, очне навчання чи канікули: які рішення для учнів і студентів ухвалили у регіонах
Основні тези
- Уряд України погодив тимчасове припинення очного навчання через ситуацію в енергетиці.
- Громади можуть обрати дистанційне навчання або канікули до 1 лютого 2026 року.
- Які рішення ухвалюють у регіонах – у новині детально.
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти. Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
Громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
24 Канал збирає інформацію про те, як на рішення Кабміну реагують у регіонах та містах нашої держави. Новину доповнюватимемо відомостями, щойно місцева влада опублікує своє рішення.