У ліцеях та гімназіях Рівного змінили формат навчання через російські обстріли

У ліцеях та гімназіях Рівненської громади змінюють формат навчання. Вони переходять на дистанційку з 14 до 16 жовтня включно.

Очно продовжать працювати два ліцеї, дві гімназії та дитсадки. Про це повідомила пресслужба Рівненської міської ради.

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Керівниця справами виконавчого комітету Рівненської міськради Марія Корнійчук зазначила, що рішення про формат навчання ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС після опитування батьків і з урахуванням рішень педагогічних рад.

Ліцеї та гімназії Рівненської громади переходять на дистанційне навчання. Проте Квасилівський ліцей, ліцей № 27, а також гімназії № 16 і № 17 продовжують працювати у штатному режимі,

– уточнила чиновниця.

На дистанційне навчання також переходять заклади професійно-технічної та позашкільної освіти громади.

Такий формат діятиме до 16 жовтня включно.

Корнійчук також уточнила: про рішення щодо роботи закладів освіти надалі повідомлять додатково.

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