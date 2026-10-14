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Освіта Освіта в Україні У ліцеях та гімназіях Рівного змінили формат навчання через російські обстріли
14 жовтня, 18:22
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У ліцеях та гімназіях Рівного змінили формат навчання через російські обстріли

Марія Волошин

У ліцеях та гімназіях Рівненської громади змінюють формат навчання. Вони переходять на дистанційку з 14 до 16 жовтня включно.

Очно продовжать працювати два ліцеї, дві гімназії та дитсадки. Про це повідомила пресслужба Рівненської міської ради. 

Як вчитимуться учні у Рівному 

Керівниця справами виконавчого комітету Рівненської міськради Марія Корнійчук зазначила, що рішення про формат навчання ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС після опитування батьків і з урахуванням рішень педагогічних рад.

Ліцеї та гімназії Рівненської громади переходять на дистанційне навчання. Проте Квасилівський ліцей, ліцей № 27, а також гімназії № 16 і № 17 продовжують працювати у штатному режимі, 
– уточнила чиновниця.

На дистанційне навчання також переходять заклади професійно-технічної та позашкільної освіти громади.

Такий формат діятиме до 16 жовтня включно.

Корнійчук також уточнила: про рішення щодо роботи закладів освіти надалі повідомлять додатково.

Що відомо про ворожі обстріли Рівного

  • Від початку тижня росіяни атакують Рівне безпілотниками.
  • 13 жовтня росіяни атакували Рівненський державний гуманітарний університет.
  • Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в навчальному корпусі.
  • Станом на вечір 13 жовтня було відомо про 30 поранених.
  • Вранці 14 жовтня БпЛА пошкодив житловий сектор. 

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