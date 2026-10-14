В очном формате продолжат работу два лицея, две гимназии и детские сады. Об этом сообщила пресс-служба Ровенского городского совета.
Как будут учиться ученики в Ровно
Управляющая делами исполнительного комитета Ровенского горсовета Мария Корнийчук отметила, что решение о формате обучения приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС после опроса родителей и с учетом решений педагогических советов.
Лицеи и гимназии Ровенской общины переходят на дистанционное обучение. Однако ученики Квасиловского лицея, лицея № 27, а также гимназий № 16 и № 17 продолжают заниматься в штатном режиме,
– уточнила чиновница.
На дистанционное обучение также переходят учреждения профессионально-технического и внешкольного образования общины.
Такой формат будет действовать до 16 октября включительно.
Корнийчук также уточнила: о решении относительно работы учебных заведений в дальнейшем сообщат дополнительно.
Что известно о вражеских обстрелах Ровно
- С начала недели россияне проводят атаки на Ровно беспилотниками.
- 13 октября россияне провели атаку на Ровенский государственный гуманитарный университет.
- В результате вражеской атаки в учебном корпусе возник пожар.
- По состоянию на вечер 13 октября было известно о 30 раненых.
- Утром 14 октября БПЛА повредил жилой квартал.