Очно продовжать працювати два ліцеї, дві гімназії та дитсадки. Про це повідомила пресслужба Рівненської міської ради.
Як вчитимуться учні у Рівному
Керівниця справами виконавчого комітету Рівненської міськради Марія Корнійчук зазначила, що рішення про формат навчання ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС після опитування батьків і з урахуванням рішень педагогічних рад.
Ліцеї та гімназії Рівненської громади переходять на дистанційне навчання. Проте Квасилівський ліцей, ліцей № 27, а також гімназії № 16 і № 17 продовжують працювати у штатному режимі,
– уточнила чиновниця.
На дистанційне навчання також переходять заклади професійно-технічної та позашкільної освіти громади.
Такий формат діятиме до 16 жовтня включно.
Корнійчук також уточнила: про рішення щодо роботи закладів освіти надалі повідомлять додатково.
Що відомо про ворожі обстріли Рівного
- Від початку тижня росіяни атакують Рівне безпілотниками.
- 13 жовтня росіяни атакували Рівненський державний гуманітарний університет.
- Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в навчальному корпусі.
- Станом на вечір 13 жовтня було відомо про 30 поранених.
- Вранці 14 жовтня БпЛА пошкодив житловий сектор.