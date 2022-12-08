Українські школярі вивчатимуть інформатику по-новому
Джерело:osvita.ua
У школах України МОН має намір оновити вивчення інформатики. Протягом цього навчального року пілотно впроваджуватимуть освітні зміни.
Відповідний наказ вже підписав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Зміни у межах спільного проєкту створює МОН, Мінцифри та програма EU4DigitalUA.
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Інформатику у школах реформують
Участь у проєкті братимуть 50 шкіл із різних регіонів України.
До пілотування залучать українських та міжнародних експертів.
Результати моніторингу ефективності впровадження опрацюють після закінчення навчального року.
Надалі Інститут модернізації змісту освіти надасть пропозиції щодо можливості використання інновацій на уроках інформатики у школах.
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МОН планує реформувати історію у школах
- Міністерство освіти і науки України має намір реформувати предмет історії у школі.
- Спочатку чиновники планують розробити відповідну концепцію.
- У МОН вже створили відповідну робочу групу. До її складу входять фахівці міністерства, освітяни, науковці та історики.
- Відтак очікують, що проєкт документа подадуть на розгляд директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН не пізніше 1 червня 2023 року.
- Керівництво МОН розгляне відповідну концепцію реформування історичної освіти у школах до 1 липня 2023 року.