Відповідний наказ вже підписав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Зміни у межах спільного проєкту створює МОН, Мінцифри та програма EU4DigitalUA.

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Інформатику у школах реформують

Участь у проєкті братимуть 50 шкіл із різних регіонів України.

До пілотування залучать українських та міжнародних експертів.

Результати моніторингу ефективності впровадження опрацюють після закінчення навчального року.

Надалі Інститут модернізації змісту освіти надасть пропозиції щодо можливості використання інновацій на уроках інформатики у школах.

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МОН планує реформувати історію у школах