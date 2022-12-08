Так, у МОН вже створили відповідну робочу групу. До її складу входять фахівці міністерства, освітяни, науковці та історики.

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МОН реформує історію у школах

Відтак очікують, що проєкт документа подадуть на розгляд директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН не пізніше 1 червня 2023 року.

Керівництво МОН розгляне відповідну концепцію реформування історичної освіти у школах до 1 липня 2023 року.

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В Україні заборонять російські джерела в освіті й науці

В Україні хочуть заборонити використання російських джерел інформації в освіті на науці. Верховна Рада вже погодила відповідний законопроєкт у першому читанні.

Автори законопроєкту заявляють, що використання російських джерел не дає можливості українським освітянам та науковцям покинути сферу впливу Росії.

Відповідно до тексту законопроєкту, складові освітньої, науково-освітньої програм та наукові дослідження програми не можуть містити посилання на джерела інформації, створені: