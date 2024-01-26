Чехія навчає українських студентів літати

20 студентів Національного авіаційного університету з вересня 2023 року навчаються у Чехії на пілотів цивільної авіації. Відповідний проєкт презентували у Празі.

Його реалізовують у межах співпраці НАУ та Чеського технічного університету. Протягом року студенти, які втратили льотну практику через повномасштабне вторгнення, мають можливість вчитися на тренувальній авіаційній базі у Карлових Варах.

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Українській студенти НАУ вчаться літати у Чехії

Студент НАУ Данило Осадчий, який нині навчається в Чехії, каже: зараз в Україні через повномасштабну війну неможливо літати.

Небо над Україною закрите, тому ми тренуємося тут, щоб у майбутньому забезпечити нашу авіацію, яка буде відновлюватися, гарними кадрами,

– зауважив він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський каже: програма триватиме до кінця 2024 року та коштувала чеському бюджету 22 мільйони чеських крон (майже 1 мільйон євро). Більшість коштів витрачають на практику студентів.

Решта коштів використовується для співпраці університетів у навчальних планах. Ця співпраця є дуже важливою для того, щоб Україна поступово наближалася до стандартів ЄС,

– повідомив Ліпавський.

І додає: для нього є честю те, що ця тема привернула увагу США. Програма співробітництва Штатів у галузі розвитку надала Чеському технічному університету ще 10 мільйонів крон для підтримки цієї академічної допомоги,

Про те, чи можна очікувати в майбутньому таких навчань і для військових пілотів, міністр говорити відмовився.

Після завершення навчання студенти отримають ліцензії європейського зразка.