Его реализуют в рамках сотрудничества НАУ и Чешского технического университета. В течение года студенты, потерявшие летную практику из-за полномасштабного вторжения, имеют возможность учиться на тренировочной авиационной базе в Карловых Варах.

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Украинские студенты НАУ учатся летать в Чехии

Студент НАУ Даниил Осадчий, который сейчас учится в Чехии, говорит: сейчас в Украине из-за полномасштабной войны невозможно летать.

Небо над Украиной закрыто, поэтому мы тренируемся здесь, чтобы в будущем обеспечить нашу авиацию, которая будет восстанавливаться, хорошими кадрами,

– заметил он.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский говорит: программа продлится до конца 2024 года и обошлась чешскому бюджету в 22 миллиона чешских крон (почти 1 миллион евро). Большинство средств тратят на практику студентов.

Остальные средства используются для сотрудничества университетов в учебных планах. Это сотрудничество очень важно для того, чтобы Украина постепенно приближалась к стандартам ЕС,

– сообщил Липовский.

И добавляет: для него есть честь то, что эта тема привлекла внимание США. Программа сотрудничества Штатов в области развития предоставила Чешскому техническому университету еще 10 миллионов крон для поддержки этой академической помощи,

О том, можно ли ожидать в будущем таких учений и для военных пилотов, министр говорить отказался.

После окончания учебы студенты получат лицензии европейского образца.