Міністерство освіти та науки України разом з Українським інститутом розвитку освіти уклали перелік модельних навчальних програм задля якісної освіти дітей, які проживають або проживали на ТОТ. Програми розробили відповідно до Типової освітньої програми для навчання на рівнях повної загальної середньої освіти.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Що містять програми? Перелік модельних навчальних програм такий: Початкова школа (1 – 4 класи): "Українська мова та читання";

Інтегрований курс "Вивчаю державну мову";

"Я досліджую світ. Моя Україна";

"Мови та літератури корінного народу або національної меншини". Середня школа (5 – 9 класи): Інтегрований курс "Українська мова й література";

Інтегрований курс "Вивчаю державну мову";

"Історія України та громадянська освіта";

"Географія України";

"Правознавство";

"Мови та літератури корінного народу або національної меншини". Старша школа (10 – 11 класи): Інтегрований курс "Українська мова й література";

"Історія України";

"Географія України";

Інтегрований курс "Громадянська освіта, основи цивільного захисту";

"Мови та літератури корінного народу або національної меншини". Усі програми доступні для завантаження за посиланням. Також підготували добірку матеріалів, які можуть бути помічними в реалізації змісту модельних навчальних програм. Як навчаються учні на ТОТ? Понад 35 тисяч дітей на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.

Вони можуть навчатись дистанційно за повною програмою, сімейною формою, екстернатом або ж за педагогічним патронажем. Формат залежить від безпекової ситуації.

МОН рекомендує учням на ТОТ обирати форму педагогічного патронажу, адже так учень матиме індивідуальний план, адаптований під власні потреби та зв'язок зі своїм вчителем.