Министерство образования и науки Украины вместе с Украинским институтом развития образования составили перечень модельных учебных программ для качественного образования детей, проживающих или проживавших на ВОТ. Программы разработали в соответствии с Типовой образовательной программой для обучения на уровнях полного общего среднего образования.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Что содержат программы? Перечень модельных учебных программ следующий: Начальная школа (1 – 4 классы): "Украинский язык и чтение";

Интегрированный курс "Изучаю государственный язык";

"Я исследую мир. Моя Украина";

"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства". Средняя школа (5 – 9 классы): Интегрированный курс "Украинский язык и литература";

Интегрированный курс "Изучаю государственный язык";

"История Украины и гражданское образование";

"География Украины";

"Правоведение";

"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства". Старшая школа (10 – 11 классы): Интегрированный курс "Украинский язык и литература";

"История Украины";

"География Украины";

Интегрированный курс "Гражданское образование, основы гражданской защиты";

"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства". Все программы доступны для загрузки по ссылке. Также подготовили подборку материалов, которые могут быть полезными в реализации содержания модельных учебных программ. Как учатся ученики на ВОТ? Более 35 тысяч детей на ВОТ продолжают сохранять связь с украинской системой образования.

Они могут учиться дистанционно по полной программе, семейной форме, экстернатом или по педагогическому патронажу. Формат зависит от ситуации с безопасностью.

МОН рекомендует ученикам на ВОТ выбирать форму педагогического патронажа, ведь так ученик будет иметь индивидуальный план, адаптированный под собственные нужды и связь со своим учителем.