23 сентября, 17:19
МОН согласовало модельные учебные программы для учеников с ВОТ

Мария Волошин
Основні тези
  • МОН Украины и Украинский институт развития образования разработали модельные учебные программы для учеников с временно оккупированных территорий на основе Типовой образовательной программы.
  • Ученики на ВОТ могут учиться дистанционно, по семейной форме, экстернатом или по педагогическому патронажу, в зависимости от ситуации с безопасностью.

Министерство образования и науки Украины вместе с Украинским институтом развития образования составили перечень модельных учебных программ для качественного образования детей, проживающих или проживавших на ВОТ. Программы разработали в соответствии с Типовой образовательной программой для обучения на уровнях полного общего среднего образования.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что содержат программы?

Перечень модельных учебных программ следующий:

Начальная школа (1 – 4 классы):

  • "Украинский язык и чтение";

  • Интегрированный курс "Изучаю государственный язык";

  • "Я исследую мир. Моя Украина";

  • "Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Средняя школа (5 – 9 классы):

  • Интегрированный курс "Украинский язык и литература";

  • Интегрированный курс "Изучаю государственный язык";

  • "История Украины и гражданское образование";

  • "География Украины";

  • "Правоведение";

  • "Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Старшая школа (10 – 11 классы):

  • Интегрированный курс "Украинский язык и литература";

  • "История Украины";

  • "География Украины";

  • Интегрированный курс "Гражданское образование, основы гражданской защиты";

  • "Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Все программы доступны для загрузки по ссылке.

Также подготовили подборку материалов, которые могут быть полезными в реализации содержания модельных учебных программ.

Как учатся ученики на ВОТ?

  • Более 35 тысяч детей на ВОТ продолжают сохранять связь с украинской системой образования.
  • Они могут учиться дистанционно по полной программе, семейной форме, экстернатом или по педагогическому патронажу. Формат зависит от ситуации с безопасностью.
  • МОН рекомендует ученикам на ВОТ выбирать форму педагогического патронажа, ведь так ученик будет иметь индивидуальный план, адаптированный под собственные нужды и связь со своим учителем.