Складатимуть іспити: українські школярі в Ірландії зможуть вивчати рідну мову

Українські учні матимуть змогу вивчати рідну мову в Ірландії. Це стане можливим вже з початку наступного навчального року.

Такими новинами поділилося Посольство України в Ірландії. Також на своїй сторінці поінформувало про іспити.

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Школярі з України в Ірландії зможуть вивчати рідну мову

Нововведення стосуватимуться учнів, які підуть у п'ятий клас у вересні 2023 року. Вони зможуть обрати українську мову для вивчення. Вона буде доступна як факультативний предмет.

Перші іспити з української учні складатимуть у 2025 році,

– розповіли у диппредставництві.

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