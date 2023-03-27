Складатимуть іспити: українські школярі в Ірландії зможуть вивчати рідну мову
27 березня 2023, 16:40Читать новость на русском
Джерело:Посольство України в Ірландії
Українські учні матимуть змогу вивчати рідну мову в Ірландії. Це стане можливим вже з початку наступного навчального року.
Такими новинами поділилося Посольство України в Ірландії. Також на своїй сторінці поінформувало про іспити.
Читайте Українці шоковані: у Британії діють шалені штрафи за "несанкціонований" виїзд учня
Школярі з України в Ірландії зможуть вивчати рідну мову
Нововведення стосуватимуться учнів, які підуть у п'ятий клас у вересні 2023 року. Вони зможуть обрати українську мову для вивчення. Вона буде доступна як факультативний предмет.
Перші іспити з української учні складатимуть у 2025 році,
– розповіли у диппредставництві.
До теми Без домашніх завдань, дитсадків і булінгу: як українці вчаться і здобувають освіту в Бельгії
У Британії діють шалені штрафи за "несанкціонований" виїзд учня
- У низці країн Європи у школах не дозволяють батькам забирали дітей з навчання у поїздки не у час канікул. Навіть передбачили за порушення санкції.
- У британських школах – дуже суворі правила відвідування уроків. До початку першого уроку територію школи закривають. Після цього потрапити до кампусу можна, лише звернувшись на рецепцію і пояснивши причину запізнення.
- Батьків можуть оштрафувати на суму від 60 фунтів стерлінгів (2675 гривень) до 2500 фунтів (111493 гривні) за те, що вони забрали дітей зі школи на певну кількість днів поза межами канікул. Розмір штрафів збільшується, якщо їх не сплачують протягом 21 дня. Через 28 днів можливе судове переслідування.
- Школяр може бути відсутнім у школі під час навчального часу лише за попередньою згодою з директором і за "виняткових обставин". Доволі часто батьки можуть отримати на таке прохання відмову від школи.