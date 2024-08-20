В одній з країн Європи українців штрафуватимуть за невідвідування дітьми місцевих шкіл

У Чехії діти-біженці з України повинні обов'язково відвідувати місцеві школи. В іншому разі їхні батьки отримають штраф.

Обов'язкова освіта в Чехії складається з одного року дошкільного навчання та дев'яти років відвідування загальноосвітньої школи.

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Так, невиконання цього обов'язку батьками або законними представниками дитини може призвести до штрафу, взяття на контроль соціальними службами або й позбавлення волі строком до двох років.

Якщо вам не нададуть місце у школі чи дитячому садку, візьміть письмове підтвердження про відмову.

Українцям при цьому радять спробувати зараз звернутися до найближчих садочків, до своєї школи за місцем проживання, якщо досі нікуди не записали дитину. Однак обмежуватися лише ними не варто: краще розширити географію пошуку.

Якщо не вдається знайти місце самостійно, можна звернутися по допомогу до відділу освіти (odboru školství) муніципалітету або до адміністрації міської частини за своїм місцем проживання.

Батькам також нагадують, що дистанційне або онлайн-навчання в українській школі не замінить обов'язкової шкільної освіти в Чехії.

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