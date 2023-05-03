"Дитина – на межі": українець порівняв навантаження у школах України та НІмеччини
Українець Тарас Чопілко розповів, як його син-школяр здобував освіту у німецькій школі. При цьому порівняв навчальне навантаження у Німеччині та Україні.
Син українця навчається у п'ятому класі. Свої враження він висловив у коментарях до поста глави МОН на фейсбуці Оксена Лісового.
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Українець порівняв навантаження у школах України та НІмеччини
Українець розповів: коли його п'ятикласник вчився у німецькій школі, то встигав після уроків відпочити, відвідати спортивне тренування і потім зробити одне-два завдання з математики і мови.
Натомість в українській школі, за словами батька учня, навчальна програма містить на 2 – 3 предмети більше Тож дитина, уточнив Чопілко, після школи ледь встигає з навчанням, щоб відвідати тренування. Потім сидить до 23 або 24 години та виконує домашні завдання з усіх предметів.
Школяр при цьому, за словами батька, перебуває на межі від такого навантаження. А від спорту вже не отримує задоволення, коли усвідомлює, скільки завдань йому дали зробити додому.
Можливо наші діти і розумніші від закордонних ровесників, але вони точно і нещасніші за них,
– вважає Чопілко Тарас.
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Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, як наша держава повертатиме своїх учнів з-за кордону. При цьому назвав дві крайності.
- Перша: зараз Україна втрачає зв'язок з українськими учнями, які через війну виїхали за кордон.
- Друга: учні за кордоном перестають опановувати українську програму. Або змушені вивчати дві програми паралельно – закордонну і українську. Проте діти через це колосально перевантажені.
- Тож міністр наголосив, що МОН має розробити алгоритм зарахування академічних результатів дітей з тих шкіл, де навчаються українські школярі, за всіма універсальними предметами.