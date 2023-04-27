"Не засвоїв – лишаєшся на повторний рік": українка розповіла про навчання у німецькій школі

Українка, яка працює у німецькій школі, розповіла про методи викладання у цій країні. А також уточнила, наскільки важкою є навчальна програма.

Власне, Тетяна Манакова працює у Берліні. Викладає у старшій школі у 7 – 10 класах. Свої враження вона висловила у коментарях до поста глави МОН на фейсбуці Оксена Лісового.

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Українка розповіла про навчання у німецькій школі

Жінка каже: предметів у німецькій школі дійсно не так багато. Основні – німецька, англійська, математика. Інші предмети поєднані у курси: біологія, хімія, фізика – NAWI (природничі науки), історія, соціологія, географія – GAWI. Курси охоплюють основні поняття з цих предметів, те що важливо для практики у подальшому житті.

Мову і літературу не поділяють на окремі предмети, вичитують блоками.

Основна орієнтованість у навчанні – практичні навички та знання. Тем вивчають менше, але якісніше,

– зазначила українка.

І додала, що завдання з математики мають практичний характер. Заняття тривають парами, по півтори години або діляться на 2 різних уроки. Вчитель вичитує свій матеріал за 45 хвилин, потім у клас заходить інший педагог та викладає свій предмет.

Ніякого тиску на учнів, не засвоїв програму – лишаєшся на повторний рік навчання,

– уточнила пані Тетяна.

Заняття тривають до 15:00 години максимум, продовжила українка. Опісля діти вільні до ранку. Домашні завдання на вихідні давати заборонено. У цей час учні мають відпочивати. Харчування у школах організували так, що під час великої перерви, яка триває годину, учні встигають пообідати та відпочити. Опісля можуть відвідувати гуртки чи тренування.

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