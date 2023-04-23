"Діти після повернення страждають": українка назвала переваги навчання у польській школі

Українка Олена Коченко поділилася досвідом навчання своїх дітей у школах Польщі. Зокрема, розповіла, чому її учням там сподобалося більше.

Пані Олена на початку повномасштабної війни виїхала з трьома дітьми до Польщі. Там вони майже чотири місяці ходили до школи – у другий, шостий та восьмий класи. Причому у дві різні школи.

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Українка назвала переваги навчання у польській школі

У коментарях до поста очільника МОН на фейсбуці Оксена Лісового пані Олена написала: влітку вона з дітьми повернулася на Батьківщину. Весь цей навчальний рік в Україні її діти дуже сумували за польською школою і страждали в українській. Так, Коченко розповіла, що найбільше сподобалося в польській школі:

помірне навчальне навантаження, набагато легша програма, ніж в українській школі;

майже повна відсутність домашніх завдань, лише інколи задавали додому якісь цікаві проєкти або невеличкі вправи;

кількість контрольних та тестів на тиждень обмежена, у вчителів є спеціальний календар, де вони записуються на проведення тестів. Більше 3 тестів на тиждень в одному класі проводити не можна. Для порівняння – в Україні у дітей часто буває 4 – 5 тестів і контрольних на день;

вчителі дітей поважають, атмосфера на уроках доброзичлива, не було постійного тиску та залякування оцінками;

проводили багато екскурсій та подорожей;

смачна їжа в їдальнях;

на більшості перерв діти гуляли надворі;

в класах до 20 учнів, немає другої зміни – і це були звичайні державні школи.

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Українка резюмувала: діти йшли в школу та приходили з неї з гарним настроєм. Також у них було багато вільного часу для прогулянок та спілкування з друзями, не було страху та постійного стресу.

Щодо знань – я впевнена, що вони за таких умов здобуваються легко і невимушено, оскільки у дітей є вільний простір для думки і творчості. А вужчу спеціалізацію вони отримають згодом у профільних навчальних закладах,

– вважає пані Олена.

Чи можна і як врятувати школярів від надмірного навантаження та що дозволить покращити якість української освіти навіть у час війни, читайте у матеріалі 24 Каналу "Школа навчить або зруйнує: як врятувати українських учнів від "граніту науки".