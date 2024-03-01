Випускники у Польщі складатимуть іспит з української мови

Українська мова з'явиться на випускних іспитах у школах Польщі. Такі зміни мають намір втілити у життя у 2025/2026 навчальному році.

Рішення ухвалив міністр освіти і науки. Складати матуру зможуть не лише школярі з України.

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У школах Польщі з'являться іспити з української мови

Так, складати цей екзамен зможуть як польські, так і українські школярі, які тимчасово проживають у країні.

Пробні іспити відбудуться восени 2025 року.

Такі зміни хочуть запровадити через збільшення кількості українців у Польщі.

Зазначають, що українська мова стане сучасною іноземною і приєднається до англійської, іспанської, французької, російської та італійської.

Освітнє відомство країни, до слова, передбачає, що польські громадяни будуть проявляти більше уваги до української мови та культури.

Що таке матура у Польщі Це національний іспит. Його складають випускники після завершення школи перед вступом до вишу. Матура є обов'язковою для всіх польських студентів та іноземців, які планують навчання у цій країні. Для студентів з України, які бажають навчатися в Польщі, складання іспиту також є обов'язковим.

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