Випускники у Польщі складатимуть іспит з української мови
Джерело:InPoland
Українська мова з'явиться на випускних іспитах у школах Польщі. Такі зміни мають намір втілити у життя у 2025/2026 навчальному році.
Рішення ухвалив міністр освіти і науки. Складати матуру зможуть не лише школярі з України.
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У школах Польщі з'являться іспити з української мови
Так, складати цей екзамен зможуть як польські, так і українські школярі, які тимчасово проживають у країні.
Пробні іспити відбудуться восени 2025 року.
Такі зміни хочуть запровадити через збільшення кількості українців у Польщі.
Зазначають, що українська мова стане сучасною іноземною і приєднається до англійської, іспанської, французької, російської та італійської.
Освітнє відомство країни, до слова, передбачає, що польські громадяни будуть проявляти більше уваги до української мови та культури.
Що таке матура у Польщі
Це національний іспит.
Його складають випускники після завершення школи перед вступом до вишу.
Матура є обов'язковою для всіх польських студентів та іноземців, які планують навчання у цій країні.
Для студентів з України, які бажають навчатися в Польщі, складання іспиту також є обов'язковим.
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- Таку перевірку проведуть, аби розуміти, як триває інтеграція біженців у місцеві заклади освіти.
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