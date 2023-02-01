У Польщі визнають атестати про закінчення українського 9 класу. Як і результати ЗНО.

Відтак за результатами ЗНО українських абітурієнтів можуть зарахувати до польських ЗВО. Також поляки розглядають можливість включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів.

Читайте Польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО

Чи визнають польські виші результати українського ЗНО

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук зазначила, що об'єднання з поляками є запорукою розвитку та безпеки. А головними інструментами, з яких це об'єднання починається, є освіта і мова. Відтак, за її словами, Україна має не на словах, а на ділі інтегруватися у європейський простір.

Також в Україні працюють над механізмом визнання та зарахування результатів польської матури (випускних іспитів) при вступі до українських вишів.

Що цікаво, польську мову планують включити до переліку предметів ЗНО.

До теми Українські старшокласники зможуть вступити у закордонні виші безкоштовно

Українських школярів готуватимуть до НМТ у Польщі

Українські школярі матимуть можливість у Польщі пройти підготовку до складання українського НМТ.

Підготовку до НМТ відкриває фундація "Незламна Україна". Її можуть пройти усі охочі у 12 містах Польщі. Перевагою занять є те, що вони відбуваються офлайн.

Заняття складаються з 4 основних предметів:

української мови;

історії України;

математики;

іноземної мови (англійської).

Записатися або записати в програму свою дитину можна на сайті проєкту.