Цифра вражає: стало відомо, скільки українських дітей навчається у школах ЄС

Сотні тисяч українських дітей через повномасштабну війну виїхали з батьками за кордон. Чимало учнів пішло в місцеві школи відповідно до вимог законодавства європейських країн.

Європейська комісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що у школах країн ЄС зараз здобуває освіту близько 450 тисяч українських дітей. Ще частина школярів з України навчається онлайн.

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У школах ЄС навчається близько 500 тисяч учнів з України

Йоганссон каже: навчання онлайн – це виклик, адже дітям потрібна шкільна соціалізація, спілкування з однокласниками, ігри тощо. Тож надовго зосереджуватися на онлайн-навчанні не варто, вважає вона.

Також європейська комісарка з питань внутрішніх справ розповіла, що у ЄС зараз намагаються спростити процес поєднання відвідування школи у тій чи іншій країні та вивчення певних предметів онлайн відповідно до української шкільної програми.

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До слова, більшість українських біженців, які перебувають у країнах ЄС прагнуть повернутися додому. Якщо хтось захоче залишитися — ЄС готовий підтримати.

Ми готові до обох варіантів розвитку подій. Однак зараз ще дуже важко робити якісь прогнози. Все залежить від того, як довго триватиме війна,

– уточнила Йоганссон.

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Як вчаться українські діти за кордоном