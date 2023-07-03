МОН назвало варіанти навчання для дітей, які через війну перебувають за кордоном
3 липня 2023, 14:25Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Міносвіти України знайшло шляхи розв'язання проблеми для дітей, які вчаться за кордоном через війну. Зокрема, запропонувало кілька форматів здобуття освіти.
До слова, за кордоном через повномасштабну війну перебуває близько пів мільйона учнів з України. Також 12,5 тисячі педагогів.
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Які є варіанти навчання для дітей, які перебувають за кордоном
Очільник МОН України Оксен Лісовий назвав такі варіанти навчання для школярів, які за кордоном:
- навчання у школі країни перебування учня очно;
- поєднання навчання в школі за кордоном та в українській, зокрема у Міжнародній українській школі;
- у межах дистанційної, сімейної (домашньої) форми навчання або ж екстернату;
- у школах або класах, які організовують за кордоном громадські організації українців за сприяння місцевої влади і надають освітні послуги у співпраці з МУШ. Якщо це не суперечить законодавству країни перебування школяра, можна здобувати освіту тільки в українській школі дистанційно.
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Як зараховують результати навчання за кордоном в українських школах
- Учням, які через війну відвідують школи за кордоном, зарахують результати навчання в Україні. Міносвіти розробило і затвердило відповідні рекомендації.
- Для зарахування дитини до школи після повернення в Україну один з батьків, опікун чи законний представник має подати відповідну заяву.
- Дитину зараховують в ту ж школу, в якій вона навчалася раніше, або в іншу, якщо так хочуть батьки.
- МОН рекомендує школам враховувати всі дані про успішність із закордонних навчальних закладів під час зарахування до українських (за предметами, що дублюються в програмі).
- Для цього потрібна довідка зі школи, де вчився учень.
- Українську мову, літературу, історію України можна скласти в Україні та отримати тут відповідну оцінку.
- Також на Батьківщині знання школяра оцінюватимуть, якщо він не має довідки із закордонної школи.
- Для 5 – 8 та 10 класів таке оцінювання можуть проводити навіть у форматі 2-бальної шкали (склав – не склав).