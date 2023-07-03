МОН назвало варіанти навчання для дітей, які через війну перебувають за кордоном

Міносвіти України знайшло шляхи розв'язання проблеми для дітей, які вчаться за кордоном через війну. Зокрема, запропонувало кілька форматів здобуття освіти.

До слова, за кордоном через повномасштабну війну перебуває близько пів мільйона учнів з України. Також 12,5 тисячі педагогів.

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Які є варіанти навчання для дітей, які перебувають за кордоном

Очільник МОН України Оксен Лісовий назвав такі варіанти навчання для школярів, які за кордоном:

навчання у школі країни перебування учня очно;

поєднання навчання в школі за кордоном та в українській, зокрема у Міжнародній українській школі;

у межах дистанційної, сімейної (домашньої) форми навчання або ж екстернату;

у школах або класах, які організовують за кордоном громадські організації українців за сприяння місцевої влади і надають освітні послуги у співпраці з МУШ. Якщо це не суперечить законодавству країни перебування школяра, можна здобувати освіту тільки в українській школі дистанційно.

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