МОН назвало варианты обучения для детей, которые из-за войны находятся за границей

3 июля 2023, 14:25
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Источник:

Укринформ

Минобразования Украины нашло пути решения проблемы для детей, которые учатся за границей из-за войны. В частности, предложило несколько форматов получения образования.

К слову, за границей из-за полномасштабной войны находится около полумиллиона учеников из Украины. Также 12,5 тысяч педагогов.

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Какие варианты обучения для детей, находящихся за границей

Глава МОН Украины Оксен Лисовой назвал такие варианты обучения для школьников, которые за границей:

  • обучение в школе страны пребывания ученика очно;
  • сочетание обучения в школе за границей и в украинской, в частности, в Международной украинской школе;
  • в пределах дистанционной, семейной (домашней) формы обучения или экстерната;
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  • в школах или классах, которые организуют за границей общественные организации украинцев при содействии местных властей и оказывают образовательные услуги в сотрудничестве с МУШ. Если это не противоречит законодательству страны пребывания школьника, можно получать образование только в украинской школе дистанционно.

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Как засчитывают результаты обучения за границей в украинских школах

  • Ученикам, которые из-за войны посещают школы за границей, засчитают результаты обучения в Украине. Минобразования разработало и утвердило соответствующие рекомендации.
  • Для зачисления ребенка в школу по возвращении в Украину родитель, опекун или законный представитель должен подать соответствующее заявление.
  • Ребенка зачисляют в ту же школу, в которой он учился раньше, или в другую, если так хотят родители.
  • МОН рекомендует школам учитывать все данные об успешности из зарубежных учебных заведений при зачислении в украинские (по дублируемым в программе предметам).
  • Для этого необходима справка из школы, где учился ученик.
  • Украинский язык, литературу, историю Украины можно сдать в Украине и получить соответствующую оценку.
  • Также на Родине знания школьника будут оценивать, если у него нет справки из зарубежной школы.
  • Для 5 – 8 и 10 классов такую оценку могут проводить даже в формате 2-балльной шкалы (сдал – не сдал).
Автор: Марія Волошин