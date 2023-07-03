МОН назвало варианты обучения для детей, которые из-за войны находятся за границей

Минобразования Украины нашло пути решения проблемы для детей, которые учатся за границей из-за войны. В частности, предложило несколько форматов получения образования.

К слову, за границей из-за полномасштабной войны находится около полумиллиона учеников из Украины. Также 12,5 тысяч педагогов.

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Какие варианты обучения для детей, находящихся за границей

Глава МОН Украины Оксен Лисовой назвал такие варианты обучения для школьников, которые за границей:

обучение в школе страны пребывания ученика очно;

сочетание обучения в школе за границей и в украинской, в частности, в Международной украинской школе;

в пределах дистанционной, семейной (домашней) формы обучения или экстерната;

в школах или классах, которые организуют за границей общественные организации украинцев при содействии местных властей и оказывают образовательные услуги в сотрудничестве с МУШ. Если это не противоречит законодательству страны пребывания школьника, можно получать образование только в украинской школе дистанционно.

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