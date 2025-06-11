Шкалу перезарахування оцінок із закордонних шкіл оновили

Шкалу співвіднесення іноземних систем оцінювання з українською 12-бальною шкалою оновили та розширили. У МОН кажуть, що так спрощують процес перезарахування результатів навчання для учнів, які здобували освіту за кордоном.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Тепер заклади освіти мають чіткі орієнтири для переведення оцінок з іноземних документів.

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Як оновили шкалу перезарахування оцінок

У відомстві вважають, що завдяки цій шкалі можна уникнути плутанини, забезпечити об'єктивність та зменшити потребу в додатковому оцінюванні. Вона знадобиться як під час зарахування до українських шкіл після повернення з-за кордону, так і в межах українознавчого компонента. Переглянути шкалу можна тут.

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Уряд Порядок визнання здобутих за кордоном результатів навчання

У МОН також повідомляли, що уряд погодив Порядок визнання результатів навчання на рівнях повної загальної середньої освіти, здобутих за кордоном. І зазначили, що уперше врегулювали на нормативному рівні те, як українські школи визнаватимуть результати навчання, які діти отримали в іноземних школах, зокрема й у суботніх і недільних.

Це критично важливо для дітей, які перебувають за кордоном, але хочуть отримати український документ про освіту або повернутися до навчання в Україні без втрати класу чи року,

– наголошують у відомстві.

Порядок передбачає:

1. Уперше офіційний реєстр українських освітніх осередків за кордоном.

Школи подають заявку на верифікацію через автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ). Комісія МОН і МЗС розглядає заявку та проводить верифікацію освітніх осередків. Останні повинні викладати предмети українознавчого компонента та можуть використовувати диджитальну платформу для дистанційного навчання. Після затвердження комісією результати навчання в осередках за кордоном офіційно визнаватимуть в Україні.

2. Результати навчання, здобуті в закладах освіти за кордоном, визнають без оцінювання.

Якщо дитина має документ з оцінками, українська школа автоматично визнає ці результати. Їх перезараховують відповідно до шкали, затвердженої МОН.

3. Результати неформальної (позашкільної) освіти можуть бути визнані у двох форматах:

через оцінювання на загальних засадах;

за результатами перезарахування оцінок із предметів українознавчого компонента, якщо центр, освітній осередок, громадська організація тощо зареєстровані в АІКОМ.

Тобто, якщо дитина вивчала предмети українознавчого компонента в суботній чи недільній школі за кордоном або іншому освітньому осередку, школа в Україні може зарахувати результати навчання, якщо їх оцінено за українською шкалою.

Подати заявку до реєстру освітніх осередків можна буде з осені 2025 року на сайті МОН.

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Які можливості мають діти за кордоном

Дитина з України за кордоном може навчатися за місцем проживання та паралельно зберігати зв'язок з українською освітою – без ризику втратити клас або рік та без подвійного навантаження.

Результати навчання зараховують спрощено: повторно проходити оцінювання з предметів, які дитина вивчала, не треба після повернення з-за кордону.

Учень зможе отримати українське свідоцтво про освіту, потрібне для продовження навчання або вступу до українського ЗВО тощо.