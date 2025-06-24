Як відреагувало Міністерство закордонних справ на заяву російської влади, пише 24 Канал, посилаючись на коментар МЗС.

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Що передбачає закон Росії про заборону мови

Мовне питання все ж таки дуже важливий чинник у російсько-українській війні. Ним неодноразово маніпулювала Росія і вкотре застосовує вироблену тактику – заборону української мови.

23 червня INTERFAX.RU опублікував повідомлення, що Мінпросвещения РФ прийняло рішення про заборону вивчення української мови у школах на окупованих територіях уже з 1 вересня 2025 року.

Тобто виключити предмет "Рідна (українська) мова" з загальної, основної загальної та середньої загальної освіти. Відповідний наказ уже опублікований на федеральному порталі проєктів нормативних актів.

Зміни вносять у федеральні освітні програми на рівнях початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти в частині виключення української мови у зв'язку зі зміненою геополітичною ситуацією у світі,

– зазначено у пояснювальній записці до Занону.

Як відреагували у МЗС України українська сторона

Дане рішення не може залишитися поза увагою в Україні. Уже вранці 24 червня МЗС України опублікувало коментар-реакцію. Закон РФ розцінено як вияв геноциду політики Москви.

Що це типова імперська політика, яка провадиться Росією століттями для виправдання свої агресії, русифікації, асиміляції та геноцидного винищення цілих народів, пригноблення інших культур.

Таке рішення є продовженням більш ніж 130 заборон української мови в імперський час та під час сталінського лінгвоциду.

Разом з тим, відомство наголосило, що, зрештою, українська мова пережила всіх гнобителів, які загинули разом зі своїми указами та доносами.

МЗС влучно використало слова уродженця Херсонщини Миколи Куліша.

"Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!" Сьогодні українська мова не беззбройна. За нею – сила українського війська та зброї. Тому всі російські "заборони" такі ж бутафорні та тимчасові, як і російська окупація,

– зазначено у коментарі МЗС.

Відомство зазначило, що і Херсонщина і Запоріжжя, та й увесь Південь будуть українськими і "коли російський чобіт забереться геть з української землі, вслід йому пролунає відбірне та міцне українське слово".

Зрештою, це не єдині репресивні кроки РФ стосовно проукраїнських поглядів. Ще у березні видано указ, за яким усі мешканці окупованих територій мають отримати російське громадянство та паспорт до 10 вересня 2025 року. За його відсутності їм загрожує звільненням з роботи, відсутність соціальних виплат та базових послуг. Бути лише з українським паспортом уже небезпечно. Крім того, мешканці деяких міст ще змушені підписати документи про невиїзд, та не можуть змінити місця свого проживання.