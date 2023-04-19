В Україні змінять правила відрахування та поновлення студентів у вишах

У Міносвіти мають намір змінити правила відрахування, поновлення і переведення студентів, а також умови надання академічної відпустки. Для цього оголосили громадське обговорення.

У МОН заявили, що редакція відповідного Положення застаріла і потребує змін. Пропозиції прийматимуть протягом трьох тижнів.

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В Україні змінять правила відрахування та поновлення у вишах

Так, в Україні діяло Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів закладів вищої освіти, затверджене у 1996 році. Однак документ не відповідає чинному освітньому законодавству і потребує оновлення.

Зауваження і пропозиції у Міносвіти прийматимуть у формі порівняльної таблиці до проєкту нової редакції Положення до 10 травня. Їх необхідно надсилати на електронну адресу infozvo@mon.gov.ua.

Результати розмістять на сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення.

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