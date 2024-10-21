Є два варіанти: як правильно назвати "наволочку" українською

Суржик свого часу проник у різні сфери нашого життя. Однак він значно "забруднює" українську мову.

Часто українці вживають суржикові слова, бо не знають, як правильно називати ті чи ті речі українською. Або ж можуть сумніватися, чи слово таким не є, зазначає Освіта 24.

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Як правильно українською називати "наволочку"

Одним із таких слів, щодо правильності вживання якого українці можуть сумніватися, є "наволочка".

Відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" зазначав, як не припуститися помилки і сказати правильно українською.

Так, чохол із тканини, який надівають на подушку, треба називати так:

наволока;

наволочка.

А от мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини, варто називати "напірником",

– зазначив Авраменко.

Також мовознавець порадив краянам запам'ятати: треба казати не "простинь", а "простирало" або "простирадло".

При цьому уточнив, що слово "постіль" має подвійний наголос. Тобто ви можете казати як "пОстіль", так і "постІль".

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Приклади з "наволочкою" в літературі