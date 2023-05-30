Які спеціальності – найпопулярніші серед абітурієнтів, а які – масово закривають

30 травня 2023, 12:09
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Джерело:

podrobnosti.ua

Охочих стати вчителем щороку в Україні меншає. А природничі та математичні дисципліни – взагалі у біді.

Так, виші, які готують викладачів хімії та фізики, масово закривають ці спеціальності. Усе тому, що не набирають студентів.

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Які спеціальності є найпопулярнішими серед абітурієнтів в Україні 

Найпопулярнішими на сьогодні спеціальностями серед абітурієнтів є такі: 

  • IT-фахівець;
  • дизайнер;
  • архітектор. 

Непопулярною серед вступників протягом останніх років є професія вчителя – особливо природничих дисциплін. Одна з причин – низькі зарплати. 

Фахівці кажуть: сучасна молодь хоче мати сучасні професії. Так, без кваліфікованих кадрів можуть залишитися не лише школи, але і цілі галузі. Ця проблема набула вже загальнодержавного значення.

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Як вчитимуться студенти в Україні з 1 вересня 

  • Чимало студентів в Україні хоче повернутися до офлайн-навчання з 1 вересня. Але щодо цього є певна дискусія і певний ризик.
  • Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив: частина українців виїхала за кордон і можуть повернутися далеко не всі. 
  • Міністр каже: є ризик повернення студентів в Україні за парти, адже наша держава у такому разі втратить частину студентів і викладачів.
  • Все ж, вважає міністр, є і ризик втрати якості освіти, якщо не повернутися до очного навчання. Тож, на його думку, треба виходити в офлайн. 
Автор: Марія Волошин