Які спеціальності – найпопулярніші серед абітурієнтів, а які – масово закривають

Охочих стати вчителем щороку в Україні меншає. А природничі та математичні дисципліни – взагалі у біді.

Так, виші, які готують викладачів хімії та фізики, масово закривають ці спеціальності. Усе тому, що не набирають студентів.

Дивіться також Оприлюднили рейтинг найкращих IT-вишів України

Які спеціальності є найпопулярнішими серед абітурієнтів в Україні

Найпопулярнішими на сьогодні спеціальностями серед абітурієнтів є такі:

IT-фахівець;

дизайнер;

архітектор.

Непопулярною серед вступників протягом останніх років є професія вчителя – особливо природничих дисциплін. Одна з причин – низькі зарплати.

Фахівці кажуть: сучасна молодь хоче мати сучасні професії. Так, без кваліфікованих кадрів можуть залишитися не лише школи, але і цілі галузі. Ця проблема набула вже загальнодержавного значення.

Дивіться також "Треба виходити в офлайн": Лісовий розповів про навчання студентів з 1 вересня

Як вчитимуться студенти в Україні з 1 вересня