Так, вузы, которые готовят преподавателей химии и физики, массово закрывают эти специальности. Все потому, что не набирают студентов.
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Какие специальности наиболее популярны среди абитуриентов в Украине
Самыми популярными на сегодняшний день специальностями среди абитуриентов являются следующие:
- IT-специалист;
- дизайнер;
- архитектор.
Непопулярна среди поступающих в последние годы профессия учителя – особенно естественных дисциплин. Одна из причин – низкие зарплаты.
Специалисты говорят: современная молодежь хочет иметь современные профессии. Так, без квалифицированных кадров могут остаться не только школы, но и целые отрасли. Эта проблема приобрела уже общегосударственного значения.
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Как будут учиться студенты в Украине с 1 сентября
- Многие студенты в Украине хотят вернуться к офлайн-обучению с 1 сентября. Но в этом отношении есть определенная дискуссия и определенный риск.
- Глава МОН Оксен Лисовой подчеркнул: часть украинцев уехала за границу и могут вернуться далеко не все.
- Министр говорит: есть риск возвращения студентов в Украину за парты, ведь наше государство в таком случае потеряет часть студентов и преподавателей.
- Тем не менее, считает министр, есть и риск потери качества образования, если не вернуться к очной учебе. Поэтому, по его мнению, нужно выходить в офлайн.