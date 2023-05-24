ЗВО оценивали по трем показателям. Это такие как уровень зарплаты выпускников, знание ими английского и их впечатление от обучения.

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Рейтинг лучших IT-вузов Украины 2023

Лучшим в рейтинге оказался украинский католический университет.

Средняя зарплата его выпускников составляет 3,7 тысяч долларов, уровень знания английского выпускниками – 83%. При этом студенты и выпускники вуза готовы рекомендовать его другим: средняя оценка – 9,3 балла из 10.



Рейтинг лучших IT-вузов Украины 2023

"Серебро" получил Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца.

Третье место завоевали Киевский Национальный Университет имени Шевченко, Киево-Могилянская академия и Одесский Национальный университет имени Мечникова.

Киевский политехнический институт имени Сикорского, который является крупнейшим ИТ-университетом Украины, занял 8-е место рейтинга. Несмотря на высокие зарплаты, студенты и выпускники КПИ скептически отзываются о своем вузе.



Рекомендуют ли выпускники и студенты свой вуз

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Как учатся ИТ-специалисты

В ходе опроса также выяснили, что более 90% айтовцев имеют высшее образование или получают его. Только 4% не рекомендуют современным абитуриентам получать высшее образование.

77% студентов и недавних выпускников рекомендовали бы нынешним абитуриентам получать образование в Украине, а 19% – за границей.

79% нынешних студентов – будущих айтовцев украинских университетов учатся полностью онлайн.