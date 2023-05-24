ЗВО оцінювали за трьома показниками. Це такі як рівень зарплати випускників, знанням ними англійської та їхнє враження від навчання.

Читайте Оприлюднили рейтинг університетів України 2023 року

Рейтинг найкращих IT-вишів України 2023

Найкращим у рейтингу виявився Український католицький університет.

Середня зарплата його випускників становить 3,7 тисячі доларів, рівень знання англійської випускниками – 83%. При цьому студенти та випускники вишу готові рекомендувати його іншим: середня оцінка – 9,3 бала з 10.



Рейтинг найкращих IT-вишів України 2023

"Срібло" здобув Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Третє місце отримали Київський Національний Університет імені Шевченка, Києво-Могилянська академія і Одеський Національний університет імені Мечникова.

Київській політехнічний інститут імені Сікорського, який є найбільшим ІТ-університетом України, посів 8-му сходинку рейтингу. Попри високі зарплати, студенти і випускники КПІ скептично відгукуються про свій виш.



Чи рекомендують випускники та студенти свій виш

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Як навчаються ІТ-фахівці

Під час опитування також з'ясували, що понад 90% айтівців мають вищу освіту або здобувають її. Лише 4% не рекомендують сучасним абітурієнтам здобувати вищу освіту.

77% студентів і недавніх випускників рекомендували б нинішнім абітурієнтам здобувати освіту в Україні, а 19% – за кордоном.

79% нинішніх студентів – майбутніх айтівців українських університетів навчаються повністю онлайн.