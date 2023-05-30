Так, виші, які готують викладачів хімії та фізики, масово закривають ці спеціальності. Усе тому, що не набирають студентів.
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Які спеціальності є найпопулярнішими серед абітурієнтів в Україні
Найпопулярнішими на сьогодні спеціальностями серед абітурієнтів є такі:
- IT-фахівець;
- дизайнер;
- архітектор.
Непопулярною серед вступників протягом останніх років є професія вчителя – особливо природничих дисциплін. Одна з причин – низькі зарплати.
Фахівці кажуть: сучасна молодь хоче мати сучасні професії. Так, без кваліфікованих кадрів можуть залишитися не лише школи, але і цілі галузі. Ця проблема набула вже загальнодержавного значення.
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Як вчитимуться студенти в Україні з 1 вересня
- Чимало студентів в Україні хоче повернутися до офлайн-навчання з 1 вересня. Але щодо цього є певна дискусія і певний ризик.
- Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив: частина українців виїхала за кордон і можуть повернутися далеко не всі.
- Міністр каже: є ризик повернення студентів в Україні за парти, адже наша держава у такому разі втратить частину студентів і викладачів.
- Все ж, вважає міністр, є і ризик втрати якості освіти, якщо не повернутися до очного навчання. Тож, на його думку, треба виходити в офлайн.