Не лише Залужний: український університет отримав у спадок 2 мільйони доларів

Американець українського походження Григорій Степанець залишив спадок не лише Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, а й українському університетові. Виш отримав 2 мільйони доларів.

Гроші американець заповів Українському католицькому університетові, що у Львові. У ЗВО були приємно вражені.

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Український університет отримав у спадок 2 мільйони доларів

У виші про пожертву дізналися наприкінці 2022 року. Тоді до УКУ написала юридична компанія, яка займалася розпорядком спадку.

Ми спочатку не повірили, думали, що це жарт,

– зауважила проректорка УКУ Наталія Климовська.

З Григорієм Степанцем в УКУ не були знайомі. У виші вважають, що він дізнався про їхню діяльність зі ЗМІ та від знайомих. Тепер представники ЗВО хочуть познайомитися з донькою Степанця і подякувати. Ці гроші у виші можуть скерувати на різні програми, які втілюють у життя в час війни.

До слова, рішення про використання значних сум коштів в університеті приймає дорадча рада.

Пожертва Григорія Степанця є найбільшою серед тих, які жертводавці заповідали на університет після смерті.

Що відомо про Григорія Степанця Він народився 1938 року у Вінниці. Його батько воював у Другій світовій війні, загинув в жовтні 1941 року. Григорій з матір'ю були евакуйовані на Урал. Після закінчення війни родина повернулася до Вінниці. Григорій Степанець навчався у Московському державному університеті імені Ломоносова. Там отримав ступінь магістра з математики та хімії, а також ступінь кандидата наук з фізичної хімії. Степанець вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами. Працюючи в Москві, він підписав листа на підтримку дисидентів. За це його звільнила радянська влада за сфальсифікованим приводом. Зазнав переслідувань від КДБ. У 1989 році Степанець виїхав до США, де працював розробником програмного забезпечення в компанії Microsoft.

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Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію