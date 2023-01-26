Не лише Залужний: український університет отримав у спадок 2 мільйони доларів
Джерело:Zaxid.net
Американець українського походження Григорій Степанець залишив спадок не лише Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, а й українському університетові. Виш отримав 2 мільйони доларів.
Гроші американець заповів Українському католицькому університетові, що у Львові. У ЗВО були приємно вражені.
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Український університет отримав у спадок 2 мільйони доларів
У виші про пожертву дізналися наприкінці 2022 року. Тоді до УКУ написала юридична компанія, яка займалася розпорядком спадку.
Ми спочатку не повірили, думали, що це жарт,
– зауважила проректорка УКУ Наталія Климовська.
З Григорієм Степанцем в УКУ не були знайомі. У виші вважають, що він дізнався про їхню діяльність зі ЗМІ та від знайомих. Тепер представники ЗВО хочуть познайомитися з донькою Степанця і подякувати. Ці гроші у виші можуть скерувати на різні програми, які втілюють у життя в час війни.
До слова, рішення про використання значних сум коштів в університеті приймає дорадча рада.
Пожертва Григорія Степанця є найбільшою серед тих, які жертводавці заповідали на університет після смерті.
Що відомо про Григорія Степанця
Він народився 1938 року у Вінниці.
Його батько воював у Другій світовій війні, загинув в жовтні 1941 року.
Григорій з матір'ю були евакуйовані на Урал. Після закінчення війни родина повернулася до Вінниці.
Григорій Степанець навчався у Московському державному університеті імені Ломоносова.
Там отримав ступінь магістра з математики та хімії, а також ступінь кандидата наук з фізичної хімії.
Степанець вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами.
Працюючи в Москві, він підписав листа на підтримку дисидентів. За це його звільнила радянська влада за сфальсифікованим приводом. Зазнав переслідувань від КДБ.
У 1989 році Степанець виїхав до США, де працював розробником програмного забезпечення в компанії Microsoft.
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Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пожертвував на ЗСУ мільйон доларів.
- Він отримав їх у спадок також від американця українського походження Григорія Степанця.
- Залужний при цьому зазначив, що все життя віддав Збройним Силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в його особі українське військо.