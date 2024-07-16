Які виші найпопулярніші серед вступників на ІТ-спеціальності

ІТ-спеціальність є однією з найпопулярніших серед вступників в Україні. Попит на неї не те, що не спадає, а навпаки – зростає.

Майже 3,5 тисячі випускників цьогоріч закінчили вісім українських вишів у нашій державі. З них майже 2 тисячі були студентами КПІ імені Сікорського.

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Які університети є лідерами

Першу сходинку за кількістю ІТ-випускників займає КПІ імені Сікорського. Тут є шість ІТ-спеціальностей, які у 2024 році закінчили 1940 студентів. З них – 1468 бакалаврів і 472 магістри.

На другому місці за кількістю таких випускників – Інститут Комп'ютерних наук "Харківського політехнічного інституту". Тут є вісім ІТ-спеціальностей, які цьогоріч закінчили 568 осіб: 453 бакалаври та 115 магістрів.

На третій позиції серед лідерів перебуває Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Факультет інформаційних технологій закінчили 337 студентів: 217 бакалаврів і 120 магістрів.

Далі п'ятірка вишів така:

Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана: загальна кількість ІТ-випускників – 257, із них 161 бакалавр і 96 магістрів;

Факультет інформатики Національного університету "Києво-Могилянська академія" випустив 164 потенційних айтівців: 116 бакалаврів і 48 магістрів;

Сумський державний університет, який має кафедру інформаційних технологій, закінчили 104 ІТ-випускники: 60 бакалаврів і 44 магістри;

Український Католицький Університет, у якому готують за чотирма ІТ-спеціальностями, випустив 89 студентів, із них 66 бакалаврів і 23 магістри;

Львівський національний університет імені Івана Франка, де можна здобути ІТ-спеціальність "Інформаційні системи та технології", має найменшу кількість ІТ-випускників – 25. Усі вони бакалаври.

Раніше ми інформували про те, скільки треба заплатити за навчання у топових вишах України. Про це читайте за посиланням.