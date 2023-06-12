Федоров розповів, яка професія стане однією з найпрестижніших в Україні
Джерело:Фокус
В Україні триває реформа освіти. У Мінцифри при цьому кажуть: професія вчителя після втілення відповідних змін буде однією з найпрестижніших.
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, очільник Мінцифри Михайло Федоров при цьому заявив про розробку нової реформи освіти. Її презентують у середині літа.
Дивіться також Міносвіти обіцяє частині вчителів збільшені зарплати
Професія вчителя стане однією із найпрестижніших
Невдовзі Мінцифри разом з МОН обіцяють представити зміни, спрямовані на інновації та формування іншого мислення у поколінь, що підростають.
Мінцифри також має намір визначити необхідні для розвитку нашої держави компетентності, які варто виховувати серед людей, та створювати навчальні програми, стандарти та мережу освіти на їх основі.
Так, після реформи, професія педагога має стати однією з найпрестижніших у країні, анонсував Федоров.
При цьому розповів, що у в системі освіти України існує чимало проблем. Більшість стосуються професійно-технічної та вищої освіти.
До теми Підвищення призупинили: якою має бути базова зарплата вчителя
МОН обіцяє частині вчителів збільшені зарплати
- Міносвіти розпочало роботу з формування кадрового резерву педагогів.
- Їх хочуть відправляти працювати у майбутньому на деокуповані території України.
- Усіх охочих закликають долучитися до формування такого кадрового резерву освітян.
- Міністерство освіти обіцяє навчання та збільшені зарплати для тих територій, де працюватимуть ці вчителі.
- Раніше очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявляв, що треба 30 тисяч вчителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.
- Також заявляли про формування "Гвардії вчителів" задля втілення у життя вищезгаданої мети.