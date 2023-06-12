Федоров розповів, яка професія стане однією з найпрестижніших в Україні

В Україні триває реформа освіти. У Мінцифри при цьому кажуть: професія вчителя після втілення відповідних змін буде однією з найпрестижніших.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, очільник Мінцифри Михайло Федоров при цьому заявив про розробку нової реформи освіти. Її презентують у середині літа.

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Професія вчителя стане однією із найпрестижніших

Невдовзі Мінцифри разом з МОН обіцяють представити зміни, спрямовані на інновації та формування іншого мислення у поколінь, що підростають.

Мінцифри також має намір визначити необхідні для розвитку нашої держави компетентності, які варто виховувати серед людей, та створювати навчальні програми, стандарти та мережу освіти на їх основі.

Так, після реформи, професія педагога має стати однією з найпрестижніших у країні, анонсував Федоров.

При цьому розповів, що у в системі освіти України існує чимало проблем. Більшість стосуються професійно-технічної та вищої освіти.

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