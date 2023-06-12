Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, глава Минцифры Михаил Федоров при этом заявил о разработке новой реформы образования. Ее презентуют в середине лета.
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Профессия учителя станет одной из самых престижных
Вскоре Минцифры вместе с МОН обещают представить изменения, направленные на инновации и формирование другого мышления у подрастающих поколений.
Минцифры также намерено определить необходимые для развития нашего государства компетентности, которые следует воспитывать среди людей, и создавать учебные программы, стандарты и сеть образования на их основе.
Так, после реформы профессия педагога должна стать одной из самых престижных в стране, анонсировал Федоров.
При этом рассказал, что в системе образования Украины существует немало проблем. Большинство касается профессионально-технического и высшего образования.
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МОН обещает части учителей увеличенные зарплаты
- Минобразования начало работу по формированию кадрового резерва педагогов.
- Их хотят отправлять в будущем работать на деоккупированные территории Украины.
- Всех желающих призывают приобщиться к формированию такого кадрового резерва педагогов.
- Министерство образования обещает обучение и увеличенные зарплаты для тех территорий, где будут работать эти учителя.
- Ранее глава Минобразования Оксен Лисовой заявлял, что нужно 30 тысяч учителей для работы на будущих деоккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.
- Также заявляли о формировании "Гвардии учителей" для претворения в жизнь вышеупомянутой цели.