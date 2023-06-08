Замглавы МОН Андрей Сташков рассказал об этом на форуме "Образование Луганской области: восстановление и реинтеграция".
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МОН обещает части учителей увеличенные зарплаты
Сташков также призвал всех желающих принять участие в формировании такого кадрового резерва педагогов.
Министерство готово их научить, стимулировать не только духовно, но и материально. Увеличены заработные платы для тех территорий, где будут работать эти учителя,
– уточнил чиновник.
Ранее глава Минобразования Оксен Лисовой заявлял, что нужно 30 тысяч учителей для работы на будущих деоккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Также заявляли о формировании "Гвардии учителей" для претворения в жизнь вышеупомянутой цели.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.