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В Украине планируют создать "Гвардию учителей"
Этих педагогов хотят объединить в "Гвардию учителей". Также идет обсуждение создания условий украинизации нашими педагогами граждан, годами находившихся в российской оккупации. Проблема также в том, что не все возвращающиеся из оккупации украинцы поддерживают действия нашего государства.
По словам нардепа, вице-премьер-министр Ирина Верещук и глава МОН Оксен Лисовой уже обсудили конкретные шаги, которые Украина должна предпринять ради идеологического и ментального возвращения граждан после деоккупации.
Кстати, не всем понравилась идея названия "Гвардия учителей". Некоторые украинцы считают ее "советской".
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН является модернизация и трансформация системы профессионального образования.