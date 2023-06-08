Заступник очільника МОН Андрій Сташків розповів про це на форумі "Освіта Луганської області: відновлення та реінтеграція".

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Сташків також закликав усіх охочих долучитися до формування такого кадрового резерву освітян.

Міністерство готове їх навчити, стимулювати не тільки духовно, а й матеріально. Збільшені заробітні плати для тих територій, де працюватимуть ці вчителі,

– уточнив посадовець.

Раніше очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявляв, що треба 30 тисяч вчителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Також заявляли про формування "Гвардії вчителів" задля втілення у життя вищезгаданої мети.

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