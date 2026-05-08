Не кажіть "велика очередь": мовна порада для тих, хто планує завітати до ботсаду Гришка

У повсякденному мовленні українці досі часто вживають русизм "очередь", хоча в українській мові є цілком природний відповідник. Часто це слово можна почути нині, коли через популярність ботанічного саду імені Гришка в Києві там утворюються великі черги від самого ранку.

Багато українців у побуті говорять "велика очередь", "стояти в очереді" чи "зайняти очередь". Однак такі форми є калькою з російської мови і мають питомі українські відповідники.

Дивіться також Геть "стирку" та "більйо": як правильно називати випрані речі українською

Як правильно українською – "очередь" чи "черга"?

Нормативним українським словом є саме "черга". Воно зафіксоване у словниках та відповідає літературній нормі української мови.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Тому правильно говорити:

велика черга;

стояти в черзі;

зайняти чергу;

жива черга;

черга до каси;

черга на вхід.

Натомість слово "очередь" є русизмом, який варто замінювати українським відповідником.

Цікаво, що слово "черга" в українській мові має кілька значень. Воно може означати як послідовність людей, так і порядок виконання чогось: "черга відповідати", "моя черга говорити".

Чому русизм досі часто вживають?

Мовознавці пояснюють: багато подібних слів закріпилися у побуті ще за часів активного впливу російської мови. Через це українці часто автоматично використовують кальки, навіть не замислюючись над правильними відповідниками.

Особливо поширені такі конструкції:

"в порядку очереді";

"очередь не рухається";

"я за вами занімав очередь".

Українською ж правильно буде:

"у порядку черги";

"черга не рухається";

"я займав за вами".

Філологи радять не боятися поступово замінювати звичні русизми українськими словами. Адже саме через щоденне мовлення формується мовна культура.

Черги у ботсаду Гришка знову нагадали про мовні помилки

Останніми днями у соцмережах активно обговорюють великі черги до Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка у Києві. Після запровадження платного входу багато відвідувачів почали скаржитися на натовпи біля кас від самого ранку.

Саме у таких обговореннях знову масово з'явилося слово "очередь". Водночас мовознавці нагадують: навіть у розмовному стилі варто віддавати перевагу питомим українським словам.

Тож наступного разу замість фрази "там величезна очередь" краще сказати просто й природно: "там дуже велика черга".

Не називайте їх "лодачькі", "красовкі" і "кєди": як красиво говорити про весняне та літнє взуття?

Буває, що черги також утворюються, коли люди хочуть купити новий, модний одяг чи взуття. Зараз як раз саме час міняти гардероб, тож і взуття треба називати правильно.

Потрібно правильно називати різне весняне та літнє взуття українською мовою, уникаючи калькування з російської.

Правильні назви взуття включають: взуття замість "обувь", туфлі-човники замість "лодочкі", кеди замість "кєди", босоніжки замість "басаножкі", мокасини замість "макасіни".

Не варто забувати і про домашнє взуття, у його назвах теж роблять помилки. Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що українською правильно називати не "тапочки" – а "капці". І ще одна поширена помилка є у назві "шльопанці".